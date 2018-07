Mulher de candidato socialista francês move ação por espionagem

Valerie Trierweiler, companheira do candidato presidencial François Hollande - nomeado candidato por seu partido no domingo e que disputará as eleições de abril do próximo ano - abriu um processo em torno do caso, disse em comunicado à imprensa a advogada Frederique Giffard.

O processo cita como acusado a parte X - uma prática de rotina na França quando a identidade da parte é desconhecida.

No início deste mês, François Hollande pediu ao governo conservador que explicasse uma notícia divulgada no semanário L'Express, segundo a qual a polícia havia submetido sua companheira a vigilância secreta.

Trierweiler trabalha para uma emissora de TV privada. Ela está com Hollande desde que este rompeu com a também política socialista Ségolène Royale, em 2007.

A sede nacional da polícia francesa, em Paris, negou o relato da revista, que citou fontes policiais como tendo dito que a espionagem focou a vida e os relacionamentos de Trierweiler, e o ministro do Interior, Claude Gueant, processou a revista por difamação.

A tensão vem crescendo há semanas, na medida em que Sarkozy e seu campo de centro-direita acusam a esquerda de explorar os fatos recentes em várias investigações de corrupção nas quais aliados do presidente estão sendo investigados.

