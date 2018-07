Mulher é resgatada três dias depois de terremoto na Turquia

Dezenas de milhares de turcos ficaram desabrigados por causa do terremoto de 7,2 graus de magnitude, que forçou o governo a pedir ajuda externa, inclusive de Israel, para abrigar famílias em meio a reclamações crescentes devido à falta de tendas e de outros suprimentos.

As autoridades disseram que as chances de encontrar sobreviventes soterrados debaixo de toneladas de lixo diminuíam conforme o tempo passava e as temperaturas caíam, mas Gozde Bahar, uma professora de inglês, foi retirada viva na cidade de Ercis, a mais atingida pelo tremor.

Enquanto era transportada para o hospital, seu coração parou por alguns instantes. Sua condição era grave.

"É claro que ainda tenho esperança", disse o noivo de Gozde, Hasan Gurcan, de 29 anos.

"Nós temos esperança. Milagres sempre acontecem. Normalmente não esperamos que ninguém sobreviva depois de 72 horas, mas pessoas já sobreviveram mais tempo do que isso", disse um membro da equipe de resgate ao lado do prédio destruído, onde uma menina de duas semanas de vida foi encontrada com vida na terça-feira.

Mas uma autoridade de resgate em Van disse à Reuters: "A operação de busca e resgate no centro de Van acabou. Chegamos ao fundo dos destroços e as buscas agora acabaram no centro de Van.

Embora o número de mortos no sismo que atingiu a província oriental de Van, perto da fronteira iraniana, seja de 459, autoridades disseram que a cifra provavelmente subiria já que muitas pessoas continuavam desaparecidas.

Reclamações sobre a falta de tendas aumentam dia a dia, e alguns sobreviventes desesperados lutam entre si para tentar agarrar as barracas distribuídas.

O Crescente Vermelho turco vem se esforçando para abrigar as vítimas do terremoto, que sofrem com as temperaturas baixas durante a noite.

Depois de dizer que a Turquia poderia lidar sozinha com o desastre, o primeiro-ministro Tayyip Erdogan pediu ajuda a 30 países na terça-feira, incluindo Israel, por materiais de emergência, incluindo casas pré-fabricadas, tendas e contêineres.

