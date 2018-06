Não haverá paz na Síria a menos que a oposição negocie com Assad, diz Rússia O ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse na quarta-feira que não pode haver uma resolução pacífica para o conflito na Síria enquanto os opositores ao presidente Bashar al-Assad exigirem sua saída do poder e se recusarem a negociar com seu governo.