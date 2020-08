Nas redes sociais, polícia na Espanha comemora respeito do distanciamento na praia

Saiba Mais

As imagens de uma praia na cidade litorânea de Chipiona, na Espanha, têm ganhado destaque e elogios por mostrar os frequentadores respeitando as regras de distanciamento social. A gravação foi feita pela polícia local, que comemorou a atitude dos banhistas.

Nas redes sociais, os agentes agradeceram a colaboração de todos e chamaram a atitude de "responsabilidade cidadã". Com um drone, a polícia de Chipiona registrou a organização entre barracas, cadeiras, guarda-sol e frequentadores. As imagens foram gravadas no último sábado, 25.

Veja o vídeo:

Nova onda de casos

A Espanha contabiliza oficialmente mais de 28,4 mil mortos pela pandemia e vivencia um rebote de casos nas últimas semanas, segundo levantamento da universidade americana Johns Hopkins. O País registrou um novo aumento de casos de coronavírus, com 1.525 infecções, de acordo com informações divulgadas na última sexta-feira, 31, pelo Ministério da Saúde local.

Pelo terceiro dia consecutivo, as novas infecções superam mil, depois dos 1.153 registrados na quarta-feira e 1.229 na quinta. Com os dados de sexta-feira, o número total de infectados na Espanha subiu para 285.522 e o de mortos está em 28.445, somando as 12 vítimas dos últimos sete dias.