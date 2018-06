Naufrágio deixa ao menos 22 imigrantes mortos na costa da Grécia

Milhares de imigrantes da África e do Oriente Médio se amontoam em barcos normalmente inseguros para tentar chegar à União Europeia, entrando pela Grécia, Itália, Malta e outros Estados no Mediterrâneo. O número aumentou desde que os levantes da "Primavera Árabe" desencadearam conflitos por todo o norte da África e guerra civil na Síria.

Dois barcos levando cerca de 68 imigrantes naufragaram a cerca de 4 milhas náuticas da ilha de Samos, no leste do mar Egeu, perto da costa turca. As autoridades disseram que resgatarem 36 pessoas e recuperaram os corpos de 12 mulheres, seis homens e quatro crianças.

Esse foi o segundo incidente desse tipo em menos de dois meses. Em março sete imigrantes se afogaram depois que seu barco virou perto da ilha grega de Lesbos.

As autoridades disseram que ainda não sabem qual é a nacionalidade dos imigrantes.

(Reportagem de Renee Maltezou, George Georgiopoulos e Angeliki Koutantou)