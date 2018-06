Navio-tanque francês sequestrado na África é liberado

A empresa SEA-Tankers, dona do navio Gascogne, perdeu contato com a embarcação na manhã de domingo, quando ela estava a cerca de 130 quilômetros do litoral da Costa do Marfim.

Foi o segundo navio-tanque a ser sequestrado em águas marfinenses nas últimas três semanas. Sequestros armados têm sido cada vez mais comuns no golfo da Guiné, e só as águas da Somália registram mais casos de pirataria atualmente no mundo.

"A SEA-Tankers tem a satisfação de informar que o navio-tanque Gascogne foi liberado", disse a empresa em nota. "Todos os 17 marinheiros estão a salvo, no entanto dois marinheiros infelizmente ficaram feridos durante o incidente, mas estão sendo tratados."

A chancelaria francesa confirmou na quarta-feira que o navio foi liberado na terça. Segundo a chancelaria, o Gascogne foi levado para Forcados, na Nigéria, onde cerca de 200 toneladas da sua carga de diesel foi roubada. A embarcação se dirige agora para Lomé, no Togo.

