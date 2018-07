News International fecha acordo milionário com vítima de escutas

Rupert Murdoch, o chefe-executivo da empresa-irmã News Corp, doará pessoalmente mais 1 milhão de libras para instituições beneficentes escolhidas pela família Dowler.

O anúncio foi feito antes do encontro anual da News Corp na sexta-feira em Los Angeles, em que a questão das escutas pelo hoje extinto jornal britânico News of the World deve alimentar os pedidos de alguns investidores para a saída de Rupert Murdoch.

Esse foi o maior acordo já pago pelo News International, responsável pelos jornais britânicos da News Corp., no escândalo de escutas ilegais.

Milly foi sequestrada em 2002 e encontrada morta seis meses depois. Um ex-segurança de um clube noturno foi sentenciado à prisão perpétua no início deste ano por tê-la matado.

Notícias de que o tabloide havia invadido o telefone da menina depois de ela desaparecer provocaram revolta na Grã-Bretanha.

(Reportagem de Keith Weir)