Nigéria diz ter capturado último reduto do Boko Haram

O exército da Nigéria tomou um importante acampamento do Boko Haram, o último enclave do grupo militante islâmico na vasta floresta de Sambisa, disse neste sábado o presidente Muhammadu Buhari.

O Boko Haram matou 15 mil pessoas e deslocou mais de 2 milhões durante sua insurgência de sete anos para criar um Estado islâmico governado por uma rígida interpretação da lei sharia no nordeste da nação mais populosa da África.

No início de 2015, o grupo jihadista controlou uma área no nordeste em torno do tamanho da Bélgica, mas foi expulso da maior parte desse território durante o ano passado pelo exército da Nigéria e por tropas dos países vizinhos, deslocando-se para uma base na floresta Sambisa, antiga reserva colonial de caça.

Segundo Buhari, a captura do Acampamento Zero marcou o "esmagamento final de terroristas do Boko Haram em seu último enclave na floresta de Sambisa", localizada no Estado de Borno.

O feito segue uma ofensiva em grande escala na floresta pelos militares nigerianos nas últimas semanas. A Reuters não conseguiu verificar de maneira independente a captura do acampamento.

Nos últimos dias, os militares afirmaram que os combatentes do Boko Haram estavam fugindo da floresta para as áreas vizinhas e alertaram as pessoas para que ficassem vigilantes.