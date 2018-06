Nove dias após terremoto, cachorro é resgatado com vida na Itália

ROMA - Ainda na busca por vítimas do terremoto que deixou quase 300 mortos na região central da Itália, os Bombeiros resgataram um cachorro que estava por debaixo dos escombros nesta sexta-feira, 2, em Amatrice. Com o nome de Romeo, o cão da raça Golden Retriever passou nove dias soterrado e era procurado pelo seu dono.

Veja o vídeo do resgate:

Quando foi retirado dos escombros, Romeo aparentava estar atordoado, mas, ao sair , já balançava o rabo e cheirava quem estava por perto. Os Bombeiros ouviram o latido do animal enquanto estavam acompanhados do dono de Romeo, que tentava ir resgatar o que sobrou de sua casa. /Associated Press