Novo candidato leva oposição alemã a maior alta em 6 anos--pesquisa

A pesquisa Forsa publicada nesta quarta-feira, a terceira em uma semana a mostrar ganhos para o partido de centro-esquerda, mostrou que o SPD subiu um ponto, para 30 por cento. O partido conservador de Merkel também ganhou um ponto, com 36 por cento.

Os ganhos recentes colocam o SPD, principal partido de oposição, com um nível de apoio que não era visto desde novembro de 2006, quando compartilhava o poder com Merkel em uma "grande coalizão" de centro, afirmou a Forsa.

O SPD nomeou Steinbrueck há mais de uma semana como seu candidato a chanceler (primeiro-ministro), e seu estilo combativo deve tornar esta campanha animada.

"Steinbrueck está reunindo esforços e mobilizando os não eleitores", disse o chefe do instituto Forsa, Manfred Guellner.

O ex-ministro das Finanças também afastou as críticas sobre seus lucrativos ganhos com palestras, livros e conselhos empresariais, que dominaram as manchetes por alguns dias na semana passada após sua indicação. Apesar de ainda estar atrás de Merkel na avaliação pessoal, ele diminuiu pela metade a distância em relação à atual chanceler desde sua nomeação.

Ele ficou com 35 por cento na avaliação de aprovação pessoal, um ponto a mais do que na semana passada, mas ainda 11 pontos atrás de Merkel, em que os eleitores confiam mais para lidar com a crise da dívida da zona do euro.

Steinbrueck serviu como ministro das Finanças no governo de Merkel entre 2005 e 2009, mas jurou não compartilhar o poder com ela novamente. Mesmo assim, muitos analistas dizem que o resultado mais provável das eleições será outra "grande coalizão" com os conservadores e o SPD.

