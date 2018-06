Novo governo francês sinaliza maior aproximação com Alemanha

Jean-Marc Ayrault, que deve ser indicado premiê, tem contatos estreitos com o establishment de Berlim, o que o tornaria um ator útil nos bastidores, à medida que Hollande busca desviar o foco da Alemanha nas promessas de austeridade.

O próximo chefe de Estado, que viaja a Berlim para conversar com a chanceler Angela Merkel na terça-feira horas antes de assumir o cargo, deve nomear Michel Sapin, de 60 anos, como ministro das Finanças, posto ocupado por ele há duas décadas.

Ele também deve nomear Pierre Moscovici, outro peso-pesado do Partido Socialista que fez a campanha eleitoral de Hollande e é ex-ministro europeu, para o Ministério dos Assuntos Europeus.

Ayrault, Sapin e Moscovici, cujo papel ainda estava por decidir depois que ele recusou o posto de ministro-chefe da Casa Civil, deverão ser atores importantes dentro do plano de Hollande de incluir medidas para o crescimento dentro do pacto fiscal da zona do euro e dar às instituições europeias e aos Parlamentos nacionais mais voz na política.

O retorno da crise na zona do euro, com o governo grego dentro de um turbilhão por causa das medidas de austeridade, pressiona Hollande a formar uma equipe que esteja comprometida com o corte do déficit, apesar de suas promessas de emprego no setor público e fazer mudanças na reforma da aposentadoria.

"Os presidentes normalmente são julgados ao final de seus mandatos, mas muito dependerá do início", disse Hollande a jornalistas nesta segunda-feira. "Temos algumas semanas movimentadas pela frente."

Ele poderá ser ajudado por uma revisão nas finanças públicas que o permitiria reduzir as previsões de crescimento herdadas pelo conservador Nicolas Sarkozy e justificar uma decisão de colocar algumas promessas de gastos em compasso de espera.