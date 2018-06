Novo premiê grego deve rejeitar austeridade em primeiro discurso ao parlamento

Em seu primeiro grande discurso ao parlamento como primeiro-ministro, espera-se que Tsipras diga que a Grécia não quer mais dinheiro de resgate, que planeja renegociar o acordo da dívida e que quer um "acordo-ponte" para o país até que um novo pacto seja selado.

Uma segunda parte do discurso deverá abordar a política social e fiscal do novo governo a longo prazo e é possível que o primeiro-ministro repita promessas como o aumento do salário mínimo e a eletricidade gratuita para os gregos mais pobres.

(Por Jeremy Gaunt)