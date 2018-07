Número de mortos em terremoto turco sobre para 366

Nesta terça-feira, um bebê de 14 dias foi resgatado com vida dos destroços, 46 horas após o terremoto, segundo relato de uma testemunha à Reuters.

Com a esperança de encontrar sobreviventes em meio a toneladas de destroços diminuindo a cada hora, os trabalhadores retiravam mais corpos, enquanto moradores dormiam ao redor de pequenas fogueiras nas cidades atingidas por novos tremores na província de Van, perto da fronteira iraniana.

Os trabalhadores usavam maquinaria pesada, britadeiras, pás, machados e as mãos nuas para vasculhar entre o aço e o concreto.

"A vida está um inferno. Estamos aqui fora, o tempo está frio. Não há tendas", disse Emin Kayram, de 53 anos, sentado ao lado de uma fogueira na cidade de Ercis depois de passar a noite com oito parentes em uma van estacionada nas redondezas. O sobrinho dele estava preso nos destroços de um prédio perto, onde trabalhadores passaram a noite escavando.

"Ele tem 18 anos, um estudante. Ainda está preso ali. Esse é o terceiro dia, mas você não pode perder a esperança. Temos que esperar aqui", disse.

A Administração de Emergência e Desastres disse na terça-feira que o número de mortos subiu para 366, com 1.301 pessoas feridas. Esse número deve aumentar ainda mais, já que muitas pessoas continuam desaparecidas e 2.262 prédios desabaram.

As vítimas se concentraram em Ercis e na capital provincial, Van. Equipes de resgate concentraram os esforços em Ercis, cidade de 100.000 habitantes que foi a mais atingida pelo tremor de 7,2 de magnitude.

O governo do primeiro-ministro Tayyip Erdogan recebeu ofertas de ajuda internacional de dezenas de países, inclusive do ex-aliado Israel, mas até agora aceitou ajuda apenas da Bulgária, Azerbaidjão e do Irã.

(Reportagem adicional de Ece Toksabay)