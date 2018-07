Número de mortos no terremoto da Turquia sobe para 432

ISTAMBUL - O número de mortos no terremoto que atingiu o sudeste da Turquia no fim de semana subiu para 432 e há ainda 1.352 feridos, informou em um comunicado nesta terça-feira , 25, a Administração de Desastres e Emergências, que gerencia a crise.

No início do dia o balanço do órgão indicava 366 mortos e desmoronamento de 2.262 edifícios por causa do terremoto de magnitude 7,2 que abalou a província de Van na tarde de domingo.

Ainda há muitos desaparecidos, por isso o número de vítimas deve aumentar.