Número de refugiados sírios na Turquia beira 60 mil, diz governo

REYHANLI, TURQUIA - Mais de 4.000 pessoas que fugiram da violência na Síria entraram na vizinha Turquia nos últimos três dias, elevando o número total de refugiados sírios naquele país para 59.710, disseram autoridades turcas nesta segunda-feira, 13.

No fim de julho, cerca de 44.000 refugiados sírios haviam sido registrados na Turquia. As batalhas se intensificaram na cidade de Alepo, onde tanques, artilharia e francoatiradores atacaram rebeldes no distrito de Saif al-Dawla, próximo à área devastada de Salaheddine.

Autoridades turcas estão preocupadas com uma possível inundação de refugiados daquela cidade. O conflito provocou uma crise de refugiados na Turquia e em outros países fronteiriços. Fontes da oposição dizem que pelo menos 18.000 pessoas morreram desde o começo da revolta contra o presidente sírio, Bashar -Assad, em março de 2011.