Obama condena ataque de rebeldes curdos à Turquia

WASHINGTON - O presidente norte-americano Barack Obama condenou um ataque de rebeldes curdos nesta quarta-feira que matou 24 soldados turcos e o descreveu como um "ataque terrorista ultrajante".

"Os Estados Unidos vão continuar nossa forte cooperação com o governo turco enquanto trabalham para derrotar a ameaça terrorista do PKK e para levar paz, estabilidade e prosperidade a todos os povos do sudeste da Turquia", disse Obama em um comunicado.

Autoridades turcas disseram que cerca de 100 combatentes do grupo PKK, ou Partido dos Trabalhadores do Curdistão, lançaram ataques simultâneos durante a madrugada em sete postos remotos do Exército na província de Hakkari, na fronteira sudeste da Turquia com o Iraque.