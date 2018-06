Oito ucranianos morrem em confronto com separatistas no leste, dizem fontes Pelo menos oito membros de forças de segurança ucranianas foram mortos e 18 ficaram feridos em confrontos durante a noite contra separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, segundo fontes no setor de segurança, três dias antes da eleição presidencial que será realizada no país.