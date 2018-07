ONU lança operação para ajudar desabrigados de tremor na Turquia

GENEBRA - A agência das Nações Unidas para Refugiados disse nesta sexta-feira, 28, que estava lançando uma operação para levar por via aérea barracas, cobertores e outros itens a milhares de desabrigados pelo terremoto no leste da Turquia.

O primeiro dos quatro aviões diários de carga Ilyushin-76 deve pousar na noite de sexta-feira em Erzurum, transportando 37 toneladas de itens de ajuda de seu estoque emergencial em Dubai, informou. Caminhões levarão os suprimentos para a cidade de Van para distribuição às vítimas do terremoto de domingo. "Cada voo estará carregando cerca de 500 barracas e 10.000 cobertores", disse Adrian Edwards, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur). "As necessidades de abrigo são grandes".

Alguns sobreviventes acusaram o governo turco de agir lentamente para obter ajuda para a região assolada e disseram que aproveitadores estão acumulando barracas para revendê-las.

Dois dias

O governo do primeiro-ministro Tayyip Erdogan inicialmente disse que a Turquia podia lidar sozinha com o desastre, e aceitou as ofertas de ajuda apenas dois dias depois do terremoto.

Membros de equipes de resgate retiraram um menino de 13 anos vivo dos escombros de um prédio de apartamentos na sexta-feira, cinco dias depois do terremoto que matou pelo menos 570 pessoas.