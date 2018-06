Operador de mina turca confirma 284 mortes; 18 ainda estariam soterrados

A empresa de mineração turca Soma Holding disse nesta sexta-feira que foram confirmadas as mortes de 284 pessoas e outras 18 ainda estariam soterradas em sua mina, onde ocorreu um incêndio, na cidade de Soma, no oeste da Turquia.

A empresa informou que 363 pessoas foram retiradas da mina depois que o incêndio irrompeu na terça-feira e outras 122 tinham sido hospitalizadas.

Segundo a mineradora, havia 787 trabalhadores no local no momento do incêndio. / REUTERS