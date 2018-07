Oposição da Espanha lança campanha eleitoral para pedir unidade

MADRI - O Partido Popular (PP), de centro-direita e favorito para ganhar as eleições gerais do próximo mês na Espanha, lançou nesta terça-feira sua campanha eleitoral com uma mensagem pedindo unidade e que não haja confronto com o Partido Socialista (PSOE), atualmente no poder.

O lançamento da campanha com o slogan "Junte-se à mudança" se deu no mesmo dia em que o PSOE, que está há sete anos à frente do governo espanhol, introduziu uma nova propaganda eleitoral em defesa da educação pública, na qual acusa o PP de preferir uma educação elitista.

"Será uma campanha positiva", disse a encarregada Ana Mato, vice-secretária de Organização do partido. "Queremos que o projeto do PP, que Mariano Rajoy lidera, seja compartilhado com mais e mais pessoas", disse ela.

O presidente do PP, que segundo as pesquisas poderia chegar ao Palácio de Moncloa em sua terceira tentativa, pediu diálogo e harmonia na convenção que o PP realizou no início deste mês, em Málaga. Rajoy também optou por evitar ataques diretos a seu rival, o ex-vice-presidente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

No auge da crise da dívida na zona do euro e tendo o desemprego como principal preocupação dos espanhóis -- um em cada cinco trabalhadores está desempregado, um dos níveis mais altos da União Europeia --, Ana disse que "não se pode criar emprego lutando e dividindo os espanhóis".

Ao mesmo tempo, ela reiterou que o PP, que ganhou as eleições municipais e regionais em maio e governa na maioria das regiões espanholas, não tocará nas políticas sociais, enquanto o PSOE destacou os cortes em educação e saúde adotados por algumas regiões comandadas pelo PP.

O vídeo divulgado nesta terça-feira pelos governantes socialistas apresentou uma criança que vai para uma escola privada com sua babá e pergunta se ela tem filhos.

"Sim, eu tenho uma menina de sua idade", responde a mulher.

"Pois bem, assim, quando formos maiores, ela poderá ser a babá dos meus filhos", respondeu a criança. Em seguida, você vê a mulher levando a própria filha para uma escola pública.

"Só a educação pública de qualidade garante a igualdade de oportunidades", afirma o vídeo, que acusou o PP de prejudicar a educação pública.

A Espanha, que tem sido o centro das atenções dos mercados, está comprometida com a União Europeia em reduzir o déficit público para 6,1 por cento do PIB, dos quais 1.3 ponto porcentual corresponde às comunidades autônomas. Em junho, elas registraram déficit de 1,2 por cento.

(Reportagem de Teresa Larraz Mora)