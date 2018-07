Oposição na Espanha está à caminho de maioria eleitoral-pesquisa

Uma pesquisa da Sigma Dos publicada no jornal de tendências direitistas El Mundo deu ao PP uma vantagem de 14,8 pontos percentuais, o suficiente para conquistar 191 de 350 assentos na Câmara dos Deputados e evitar a necessidade de negociar com partidos regionais, algo que muitos governos espanhóis precisaram fazer desde que a democracia foi restaurada em 1978.

A empresa de pesquisas Metroscopia estimou que o PP esteja 15 pontos à frente em uma pesquisa separada publicada no jornal de centro-esquerda El País.

A Metroscopia acrescentou que, embora a avaliação pessoal do candidato socialista e ex-ministro do Interior Alfredo Pérez Rubacalba tenha melhorado desde que o grupo separatista basco ETA declarou fim a seus 43 anos de luta armada em 20 de outubro, o mesmo não aconteceu com a situação de seu partido.

A Metroscopia notou que apenas 44 por cento dos apoiadores dos socialistas estavam preparados para votar para o partido do primeiro-ministro José Luiz Rodriguez Zapatero em meio à desilução com o desemprego e com medidas de austeridade concebidas para evitar um resgate como outros membros da zona do euro.

(Reportagem de Martin Roberts)