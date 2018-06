OSCE diz ter perdido o contato com monitores no leste da Ucrânia A Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) perdeu o contato com uma de suas equipes de monitores perto da cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde os militantes pró-Rússia estão lutando contra as forças do governo de Kiev.