Otan diz que imagens mostram tanques russos em direção à Ucrânia

A Otan, aliança militar do Ocidente, disse que as imagens mostraram tanques russos chegando a uma área perto da fronteira da Ucrânia onde tanques similares apareceram nesta semana em áreas sob controle separatista.

O ministro do Interior ucraniano Arseny Avakov disse que os tanques tinham vindo da fronteira com a Rússia, mas os rebeldes disseram que eram de um arsenal militar ucraniano.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse na véspera que sua avaliação era de que os separatistas no leste da Ucrânia haviam comprado armas pesadas e equipamento militar da Rússia, incluindo tanques e lançadores de múltiplos foguetes.

As imagens de satélites comerciais divulgados pela Otan "levantam questões importantes sobre o papel da Rússia no sentido de facilitar a instabilidade no leste da Ucrânia e seu envolvimento no movimento de equipamento militar de território russo para a Ucrânia", disse um oficial militar da Otan.

A anexação da região ucraniana da Crimeia pela Rússia e a revolta no leste da Ucrânia provocaram a pior crise Leste-Oeste desde a Guerra Fria.

Separatistas pró-russos derrubaram um avião de transporte do exército ucraniano com um míssil anti-aéreo neste sábado, na cidade de Luhansk, matando todos os 49 militares a bordo.

O secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, disse na véspera que a confirmação de que os tanques vieram da Rússia marcaria uma grave escalada da situação no leste da Ucrânia.

