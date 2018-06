Otan diz que mais tropas da Rússia se instalam na fronteira com Ucrânia O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, afirmou nesta quinta-feira que pelo menos mais alguns milhares de soldados da Rússia estão na fronteira leste da Ucrânia, um aumento que classificou como um lamentável revés.