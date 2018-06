Otan diz que não há sinal de retirada de tropas russas da fronteira ucraniana A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não viu sinais até o momento de que dezenas de milhares de tropas russas estejam se retirando de locais próximos à fronteira com a Ucrânia, disse um funcionário da Otan nesta terça-feira, apesar de uma declaração da Rússia afirmando que soldados tinham voltado para suas posições permanentes.