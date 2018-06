Otan diz que referendo escocês não afetará papel da Grã-Bretanha na aliança militar

"Sem querer interferir com o debate às véspera do referendo, não vejo nenhum desfecho do referendo escocês tendo impacto na contribuição da Grã-Bretanha à Otan”, declarou Rasmussen em resposta a uma pergunta em um evento realizado pelo centro de pesquisas Carnegie Europa.

Se os escoceses optarem pela separação, o país teria que se candidatar à Otan, mas Rasmussen não soube dizer quanto tempo o orocesso levaria.

“Se um novo Estado independente quiser ser membro da Otan, terá que fazer a solicitação, e tal pedido será tratado exatamente da mesma maneira que todos os outros, e irá requerer consenso, unanimidade dentro da aliança para que se aceite um novo membro”, afirmou o secretário.

(Por Adrian Croft)