Otan faz reunião de emergência sobre crise no Iraque a pedido da Turquia Embaixadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) fizeram uma reunião de emergência a pedido da Turquia nesta quarta-feira sobre a situação no norte do Iraque, onde militantes islâmicos tomaram faixas de território e levaram 80 cidadãos turcos como reféns.