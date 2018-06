Padre italiano provoca indignação ao culpar mulheres por violência

A mídia italiana divulgou que o padre paroquial Piero Corsi fixou um texto ao quadro de boletins de sua igreja no vilarejo de San Terenzo di Lerici, no norte, que dizia que as mulheres deveriam fazer uma "autocrítica saudável" sobre a questão do feminicídio, ou homens que matam mulheres.

A violência doméstica contra as mulheres é um problema grave na Itália, embora um estudo de uma missão da Organização das Nações Unidas (ONU) em junho dissesse que era "em grande parte invisível e pouco relatado".

"Vamos nos perguntar. É possível que os homens tenham todos enlouquecidos de um só golpe? Não achamos", dizia o texto, que foi reproduzido em vários jornais.

"O centro do problema está no fato de que as mulheres estão cada vez mais provocadoras, elas são arrogantes, acreditam que podem fazer tudo sozinhas e acabam exacerbando as tensões", dizia.

"Bebês deixados sozinhos, casas sujas, refeições frias e fast food em casa, roupas imundas. Então, se uma família termina em bagunça e se volta para o crime (uma forma de violência que deveria ser condenada e punida firmemente), frequentemente a responsabilidade é dividida", dizia.

O prefeito de Lerici, Marco Caluri, disse nesta quinta-feira que o artigo era "assombrosamente e profundamente ofensivo" e o bispo de La Spezia decretou que ele fosse retirado, dizendo que ele continha "opiniões inaceitáveis que são contra a posição comum da Igreja".

(Reportagem de James Mackenzie)