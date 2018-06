Pai de agressor em Paris nega envolvimento do filho com terrorismo

A polícia francesa concedeu liberdade ao pai de Ziyed Ben Belgacem, após horas de interrogatório. O agressor foi morto no último sábado (18), no aeroporto de Orly, após agredir uma soldado e tentar roubar um fuzil.

Questionado sobre o envolvimento de Ziyed com células terroristas, o pai negou fortemente: "Meu filho nunca foi um terrorista. Nunca rezou e bebeu álcool. Mas sob efeito do álcool e da maconha, aconteceu o que aconteceu", declarou.

O pai ainda disse em entrevista a uma rádio, que o filho havia ligado na manhã do atentado pedindo perdão porque tinha feito ''uma estupidez com um agente". Em seguida, questionou sobre a localização do filho, que se limitou a responder que estava em uma estrada.

Preocupados, o pai e o irmão de Ziyed se apresentaram à polícia para contar o ocorrido, quando ficou sabendo do atentado no aeroporto. "Quando cheguei à estação, percebi que a polícia havia feito seu trabalho. Não me disseram diretamente que estava morto. É terrível, mas o que querem que eu diga? As más companhias, a droga... No final das contas, sou eu quem sofro", relatou o pai.

O irmão e um primo do agressor seguem detidos para interrogatório. Com informações da AP e AFP.