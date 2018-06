País Basco proclama direito à autodeterminação na Espanha

A região situada no norte - que já conta com significativa autonomia e tem poderes para elevar os próprios impostos - está seguindo os passos do Parlamento regional da Catalunha, que aprovou uma declaração de soberania no ano passado.

A declaração aprovada nesta quinta-feira teve 48 votos do Partido Nacional Basco e do partido pró-independência Bildu enquanto os 27 parlamentares do governista de centro-direita

Partido Popular, da oposição socialista e do partido centrista UPyD votaram contra.

No entanto, não ficou claro se a declaração basca, uma declaração política que não tem peso legal, levaria a

novos passos rumo à secessão, como na Catalunha.

O clima político tenso no País Basco - alimentado por décadas de violência em que centenas de pessoas foram mortas - se reduziu bastante depois que o movimento separatista basco ETA declarou o fim da sua luta armada em 2011.

O Tribunal Constitucional da Espanha disse em março que a declaração catalã era "nula e inconstitucional", mas o governo catalão afirma continuar comprometido a realizar um referendo sobre a secessão da Espanha, em 9 de novembro.

O Partido Nacional Basco afirma que qualquer direito de autodeterminação deveria ser negociado com o governo central.

No caso da Catalunha, Rajoy se ofereceu para manter conversações com o presidente catalão, Artur Mas, mas disse que não permitiria que essa rica região no nordeste fizesse uma votação sobre a independência. Seu gabinete não quis comentar sobre a declaração de autodeterminação do País Basco.

(Reportagem de Julien Toyer)