Palestinos chegam à Turquia após troca de prisioneiros

O soldado israelense Gilad Shalit e centenas de palestinos cruzaram a fronteira de Israel em direções opostas na terça-feira devido à troca de prisioneiros, uma das maiores entre os dois lados.

Um avião particular levou os dez homens e uma mulher do Cairo para a capital turca, Ancara, onde eles foram recebidos no Aeroporto Esenboga pelo embaixador palestino na Turquia, Nabil Maarouf, e por autoridades do Ministério das Relações Exteriores turco.

"Agradecemos ao governo turco por seu apoio no processo de libertação dos palestinos e por trazê-los para a Turquia", disse Maarouf a repórteres no aeroporto, segundo a agência de notícias estatal Anatolian.

"Se Deus quiser continuaremos a buscar o apoio da Turquia até que a Palestina obtenha a liberdade", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores turco, Ahmed Davutoglu, anunciou na terça-feira que cerca de dez palestinos iriam para a Turquia. Dos 477 palestinos libertados por Israel, cerca de 40 foram enviados para a Turquia, Síria e Catar.