Papa diz a Abbas que espera solução para conflito após votação na ONU

Abbas, que está em uma turnê pela Europa para agradecer aos países que apoiaram a resolução de 29 de novembro pela Assembleia-Geral da ONU reconhecendo a Palestina, manteve conversa privada com o papa por cerca de 25 minutos no Palácio Apostólico do Vaticano.

"Espera-se que (a resolução) vá incentivar o compromisso da comunidade internacional para encontrar uma solução justa e duradoura para o conflito israelo-palestino, que pode ser alcançada apenas pela retomada das negociações entre as partes, de boa-fé e de acordo com o devido respeito aos direitos de ambos", afirmou um comunicado do Vaticano.

A Assembleia-Geral de 193 nações aprovou por maioria esmagadora uma resolução para atualizar o status da Autoridade Palestina nas Nações Unidas de "entidade observadora" para "Estado observador não-membro", o mesmo status do Vaticano.

O Vaticano saudou a resolução, o que equivalia a um reconhecimento implícito de um Estado palestino. Mas, na ocasião, a Santa Sé também renovou o seu apelo a um status especial garantido internacionalmente para Jerusalém, algo que Israel rejeita.

O Vaticano disse que o papa e Abbas também discutiram a "situação na região, abalada por numerosos conflitos", o que foi visto como uma clara referência à guerra civil na Síria.

Abbas também vai se encontrar com o primeiro-ministro italiano, Mario Monti, e com Pier Luigi Bersani, líder do Partido Democrata, cuja ampla expectativa é de que vença as eleições nacionais no próximo ano.

(Reportagem de Philip Pullella)