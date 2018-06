Papa e líder anglicano unem forças contra tráfico humano

Justin Welby, líder espiritual de 80 milhões de anglicanos, conversou com o papa Francisco no Vaticano sobre como combater algo que as duas igrejas consideraram um crime contra a humanidade.

“É um crime que todos precisamos superar com urgência, como uma questão de dignidade humana, liberdade e integridade da vida. Que Deus possa nos dar a determinação e cooperação de que precisamos juntos”, disse Welby ao papa em sua declaração.

Francisco, líder de 1,2 bilhão de católicos romanos, falou do “horror frente à escória do tráfico humano e das formas de escravidão moderna”.

“(As igrejas devem) ficar juntas, com perseverança e determinação, em oposição a este grave mal”, acrescentou o papa.

De acordo com um índice global de escravidão divulgado no ano passado pela Walk Free Foundation, quase 30 milhões de pessoas, incluindo crianças, vivem em escravidão em todo o mundo, muitas delas traficadas por gangues para trabalho sexual ou tarefas sem qualificação.