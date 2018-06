Papa entra no mundo do Twitter na próxima semana com @pontifex

O pontífice de 85 anos, que já conta com 1,2 bilhão de "seguidores" no mundo real, terá outro tipo de "fiel" quando enviar o seu primeiro tweet a partir de 12 de dezembro, dia da festa da Nossa Senhora de Guadalupe.

"O perfil é bom. Significa ‘papa' e também significa ‘construtor de pontes'", contou Greg Burke, consultor sênior de mídia para o Vaticano. "O papa quer alcançar a todos."

Os primeiros tweets papais serão respostas a perguntas enviadas usando a tag # askpontifex.

Os tweets serão enviados em espanhol, inglês, italiano, português, alemão, polonês, árabe e francês. Outros idiomas serão adicionados no futuro.

"Vamos enviar uma mensagem espiritual. O papa não vai sair andando por aí com um Blackberry ou um iPad e ninguém vai colocar palavras na boca do papa. Ele vai twittar o que ele quiser twittar", disse Burke.

Primordialmente, os tweets virão do conteúdo de sua audiência geral semanal, bênçãos dominicais e homilias sobre os principais feriados da Igreja. Eles também incluirão a reação aos acontecimentos mundiais importantes, como desastres naturais.

Bento 16 vai enviar seu primeiro tweet em 12 de dezembro por conta própria, mas a maioria deles no futuro será escrito por assessores e o papa vai aprovar antes do envio em seu nome.

Mas, enquanto o papa será um dos perfis de twitter de mais alto nível no mundo, com muitos seguidores, ele não vai seguir mais ninguém.

A página do papa no Twitter deve ser em amarelo e branco -- as cores do Vaticano --, tendo como fundo o Vaticano e a foto dele. Isso pode mudar durante diferentes tempos litúrgicos do ano e quando o papa estiver longe do Vaticano em viagens.

O Vaticano disse que precauções foram tomadas para garantir que a conta certificado do papa não seja invadida. Apenas um computador no Secretariado de Estado do Vaticano será utilizado para os tweets.

"A presença do papa no Twitter é uma expressão concreta da sua convicção de que a Igreja deve estar presente na arena digital", declarou o Vaticano.

"Esta iniciativa é mais bem compreendida no contexto de suas reflexões sobre a importância do espaço cultural que tem sido posto em prática pelas novas tecnologias... a presença do papa no Twitter pode ser vista como a ‘ponta do iceberg', que é a presença da Igreja no mundo das novas mídias", acrescentou em comunicado.

Em 2009, um novo site do Vaticano, www.pope2you.net, entrou no ar, oferecendo um aplicativo chamado "O papa se encontra com você no Facebook", e outro permitindo que os fieis possam ver os discursos do pontífice e mensagens em seus iPhones ou iPods.