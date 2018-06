Papa nomeia novo camerlengo, cardeal que gere o Vaticano nas transições

Tauran, 71 anos, substitui o cardeal italiano Tarcisio Bertone, que completou 80 anos neste mês, idade com que os cardeais não podem mais fazer parte do conclave que elege um papa.

Se o papado fica vago por morte ou renúncia, o camerlengo administra a rotina do Vaticano até que o novo papa seja eleito pelo conclave.

Ele não pode tomar decisões importantes e não pode mudar os ensinamentos da Igreja durante o período de comando interino, conhecido como “Sede Vacante”, ou assento vago.

No caso da morte de um papa, o camerlengo é a pessoa que confirma oficialmente o ocorrido. Pela tradição, para tal confirmação, ele toca a cabeça do papa três vezes com um martelo de prata, chamando o nome do pontífice.

Foi Tauran que disse as palavras "Habemus Papam" (temos um papa) do balcão da Basílica de São Pedro na noite da eleição de Francisco, em março de 2013, e então anunciou o nome do novo papa para o mundo.

(Reportagem de Philip Pullella)