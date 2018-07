Para Rússia, relatório da ONU sobre Irã atrapalhará negociações

O Ministério das Relações Exteriores russo disse que o momento de divulgação do relatório da agência nuclear da ONU, esperada para o próximo mês, poderia bloquear qualquer chance de conversas sérias.

O órgão fez um apelo por maior delicadeza em torno da publicação e criticou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre o tema e o tom de seu próximo relatório trimestral.

"Atrapalharia, sem dúvida, a atmosfera e pode dificultar o início de negociações sérias", disse o ministério russo em um comunicado em seu site.

"Este tema sensível requer um tratamento imparcial, delicado e responsável, que dificilmente pode ser possível dado a onda promocional que começou antes mesmo da publicação (do) relatório do diretor-geral da AIEA", acrescentou.

A AIEA deve divulgar um documento com palavras fortes para explicitar porque expressou preocupação crescente no mês passado de que o Irã possa estar tentando construir uma bomba atômica.

As potências ocidentais suspeitam que o Irã esteja usando seu programa nuclear para desenvolver mísseis nucleares, mas Teerã diz que precisa refinar urânio para uma rede planejada de usinas de energia nuclear.

Moscou, que tem uma longa laços comerciais e diplomáticos com o Irã, se posicionou como um mediador na busca de uma solução para a disputa nuclear de Teerã com as seis grandes potências - Estados Unidos, China, Rússia, Grã-Bretanha, França e Alemanha .

(Reportagem de Alissa de Carbonnel)