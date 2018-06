Paris tem novo tiroteio em supermercado

PARIS - Um novo episódio que envolve tiros em Paris é reportado dessa vez no leste da cidade. Segundo a Agência France Presse, foram registrados tiros dentro em um supermercado em Porte de Vincennes, no leste da capital francesa, segundo informação com fonte do Le Monde.

O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, se dirige neste momento ao bairro de Porte de Vincennes, onde um atirador, segundo relatos não confirmados, entrou em um supermercado e teria ferido pelo menos uma pessoa e feito um refém. A ida do ministro foi pedida pelo presidente François Hollande. A invasão teria ocorrido no supermercado “Hyper Cacher” que vende produtos kosher. Autoridades ainda não confirmaram a informação.

O jornal Le Monde afirma ser “provável” que o atirador seja o mesmo que matou uma policial na quinta-feira em Montrouge, no sul de Paris.

Um homem com uma kalashnikov AK-47 teria disparado deixando feridos no local. A descrição inicial da ação é semelhante ao atentado de Montrouge. Informações desencontradas citam que o supermercado poderia ser ligado à comunidade árabe ou à comunidade judaica.