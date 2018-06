Parlamentares rebeldes franceses ameaçam se abster em voto de confiança ao governo Parlamentares socialistas rebeldes do partido governista francês podem se abster no voto de confiança, marcado para 16 de setembro, sobre a reformulação do governo do presidente François Hollande, disse um dos políticos nesta terça-feira, em uma medida que ameaçaria a maioria de seu partido no Parlamento.