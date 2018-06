Parlamento britânico aprova ataques aéreos contra Estado Islâmico no Iraque O Parlamento britânico votou nesta sexta-feira pela aprovação de ataques aéreos contra militantes do Estado Islâmico no Iraque, com placar de 542 a 43, abrindo caminho para que a Força Aérea Real britânica se junte de imediato à operação militar liderada pelos Estados Unidos.