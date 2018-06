Parlamento da Catalunha aprova declaração de soberania

A medida, que é simbólica e não tem força de lei, foi aprovada com 85 votos favoráveis, 41 contrários e duas abstenções.

"De acordo com a vontade majoritária, expressa democraticamente por parte do povo da Catalunha, o Parlamento da Catalunha concorda em iniciar o processo para tornar efetivo o exercício do direito de decidir, de modo que os cidadãos e cidadãs da Catalunha possam decidir seu futuro político coletivo", diz a resolução.

O governo da Espanha já disse que tentará bloquear judicialmente a realização de um referendo separatista, algo que não tem amparo na Constituição espanhola.

A grave recessão e o desemprego na Espanha exacerbaram o sentimento separatista da Catalunha, região que gera um quinto do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

(Por Braden Phillips, com reportagem adicional de Teresa Larraz, em Madri)