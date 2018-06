Parlamento da Ucrânia aprova novo governo; novo cessar-fogo perde força

A legislatura aprovou Pavlo Klimkin no comando da Política Externa e Stepan Poltorak como chefe da Defesa no gabinete do primeiro-ministro, Arseny Yatseniuk, enquanto que os bombardeios persistem no leste da Ucrânia, apesar de um novo acordo de cessar-fogo entre soldados do governo e separatistas pró-Rússia.

Kiev vem sofrendo pressão internacional para formar um novo governo rapidamente e lidar com a economia quase falida do país e a crise independentista, que já dura meses, desde que os partidos favoráveis a relações mais próximas com o Ocidente obtiveram uma vitória contundente na eleição parlamentar de outubro.

"2015 será ainda mais difícil do que o ano atual", disse Yatseniuk a deputados antes da votação. "Estamos prontos para as reformas mais radicais, duras e eficazes."

Entre os estrangeiros no novo gabinete está Natalie Jaresko, cidadã norte-americana que trabalha na Ucrânia há mais de 20 anos e assume o Ministério das Finanças depois de exercer várias funções na área econômica no Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Credores internacionais ofereceram bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia caso o país realize reformas econômicas, e o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, disse que o governo irá se beneficiar da contribuição de especialistas estrangeiros.

A votação parlamentar não foi tranquila.

O presidente da Casa teve que convocar uma segunda votação depois de queixas de membros da coalizão, uma amostra do desacordo interno e um sinal ruim sobre a capacidade do Parlamento de avançar com as reformas para garantir o recebimento da ajuda internacional.