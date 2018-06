Parlamento na Ucrânia revoga leis anti-protesto para acalmar as ruas

Numa ação para acalmar as ruas e conter as manifestações contra o governo do presidente Viktor Yanukovich, a maioria dos deputados, incluindo os leais ao presidente, votaram a favor de revogar a legislação que eles aprovaram no dia 16 de janeiro.

Mais cedo, o primeiro-ministro Mykola Azarov apresentou a sua renúncia, dizendo esperar que a sua saída contribua com uma solução pacífica.

Os líderes da oposição afirmaram que o movimento pressionaria por mais vitórias.

"Temos certeza que a luta vai continuar", disse o boxeador e agora líder político, Vitaly Klitschko.

"Temos que mudar não somente o governo, mas as regras do jogo também", declarou.

(Reportagem por Natalia Zinets e Pavel Polityuk)