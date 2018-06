Parlamento russo proíbe adoção de crianças por norte-americanos

Em uma medida que provavelmente irá desgastar as relações com Washington, a Duma aprovou com 420 votos a favor contra 7 na votação da lei. Ela passará pela aprovação do Senado na semana que vem e requer a sanção do presidente Vladimir Putin para que entre em vigor.

A lei também permite que a Rússia imponha proibição de vistos e congelamento de bens a cidadãos norte-americanos que supostamente teriam violado os direitos russos no exterior, e barra grupos de lobby e de campanhas da atividade política, caso recebam financiamento dos EUA.

(Reportagem de Maria Tsvetkova e Alissa de Carbonnel)