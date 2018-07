Partido alemão diz que compra de títulos pelo BCE tem limite O presidente do partido União Social Cristã (CSU) da Alemanha argumenta que, de fato, há um limite no programa do Banco Central Europeu (BCE) teoricamente ilimitado para comprar títulos de países em dificuldade --os 190 bilhões de euros que Berlim pode gastar em programas de resgate da zona do euro.