Partido da situação na Turquia deve ganhar maioria

O partido governista turco, o AK, caminhava para ganhar 50,7% dos votos nas eleições parlamentares deste domingo, mas era improvável que conseguisse votos suficientes para convocar um referendo sobre uma nova Constituição.

Com 90% dos votos contados, o partido caminhava para conseguir 326 assentos, menos do que os 330 necessários para convocar o plebiscito e menos do que as 331 cadeiras que o partido tinha no último Parlamento, de acordo com a o canal de TV CNN da Turquia.

O partido de centro-esquerda CHP tinha 25,6%, enquanto o nacionalista MHP tinha 13,2%, ultrapassando os 10% exigidos para que as siglas participem do Parlamento, disse a CNN da Turquia.