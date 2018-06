Partido de esquerda anti-resgate lidera pesquisa na Grécia

A enquete VPRC questionou gregos durante o período de 10 a 14 de maio, enquanto líderes de partidos ainda tentavam compor uma coalizão após as eleições inconclusivas do dia 6 de maio. Líderes admitiram o fracasso na terça-feira e a Grécia está programada para voltar às urnas no dia 17 de junho, de acordo com uma fonte de um partido.

O Syriza, que ficou em segundo lugar no pleito deste mês, com quase 17 por cento dos votos, agora conta com o apoio de 20,3 por cento dos eleitores, mostrou a pesquisa.

O apoio ao partido conservador Nova Democracia caiu para 14,2 por cento, enquanto o partido socialista Pasok também teve queda, para 10,9 por cento, ambos bem abaixo dos níveis vistos em sondagens anteriores, conduzidas após as eleições.

A pesquisa VPRC não inclui votos de indecisos, que somaram 17,3 por cento dentre as pessoas questionadas.

(Reportagem de Renee Maltezou)