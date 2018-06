Partido de Merkel deve perder poder em estado alemão

A postura firme de Merkel sobre a crise na zona do euro deixou a popularidade dela intacta. Mas a coalizão de centro-direita está sob risco após uma queda no apoio da população ao sócio menor nessa aliança, o Partido Liberal Democrata (PLD).

Merkel precisa encontrar novos aliados para o Partido Cristão Democrata (PCD) e deter a perda de força regional do partido dela e do PLD se quiser ter chances de disputar um terceiro mandato e continuar com a campanha por uma disciplina orçamentária ao estilo alemão em toda a zona do euro.

Os eleitores de Schleswig-Holstein devem tirar do poder a aliança do PCD com o PLD que governa a região desde 2009. As preliminares devem sar às 16h locais (13h de Brasília).