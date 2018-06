Partido de Merkel sobe para máxima em 7 anos antes de ano eleitoral

A pesquisa Forsa publicada nove meses antes das eleições mostrou o partido de Merkel, o União Democrata-Cristã (CDU), e seu partido irmão da Baviera, a União Social-Cristã (CSU), subindo três pontos para 41 por cento, a máxima desde março de 2006.

Porém seus aliados da coalizão FDP caíram um ponto, ficando agora com 4 por cento na sondagem semanal para a TV RTL e da revista Stern, e cairia abaixo do limite de cinco por cento necessário para obter lugares no Parlamento. Merkel está buscando um terceiro mandato nas eleições de setembro.

O partido de oposição de centro-esquerda, o Social-Democrata (SPD), e seus aliados Verdes caíram um ponto percentual, com ambos somando 40 por cento. O SPD estava estável em 27 por cento, enquanto os Verdes caíram um ponto percentual, para 13 por cento. O Partido de Esquerda ficou estável com 8 por cento.

Analistas políticos acreditam que o resultado mais provável da eleição de setembro seria uma grande coalizão de conservadores e do SPD, a aliança esquerda-direita que comandou a Alemanha de 2005 a 2009. Uma coalizão conservadora dos Verdes também é uma possibilidade.

Os eleitores alemães estão, em geral, satisfeitos com a forma como o governo de centro-direita de Merkel conduziu o país durante a crise da dívida da zona do euro, a questão mais urgente do país.

A economia está relativamente em boa forma graças às fortes exportações industriais e o governo espera que a economia continue em expansão em 2013. O desemprego manteve-se estável perto das mínimas de duas décadas de 6,9 ??por cento.

A economia da Alemanha atravessou com força os dois primeiros anos de crise da dívida da zona do euro, anunciando um crescimento de 4,2 por cento em 2010 e de 3 por cento no ano passado, antes de desacelerar para cerca de 0,8 por cento em 2012, enquanto alguns colegas estavam a ponto de paralisar.