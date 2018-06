Partido grego anti-resgate lidera com 30 por cento, diz pesquisa O partido radical de esquerda grego Syriza assumiu a dianteira sobre os conservadores favoráveis do plano de resgate financeiro, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira para as eleições parlamentares nacionais do mês que vem, que podem determinar se o país afundado em dívidas continuará ou não na zona do euro.