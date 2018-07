Segundo um documento acordado entre os três partidos, o governo também buscará ampliar o auxílio-desemprego e limitar as demissões no setor público, afirmou à Reuters a fonte do partido Esquerda Democrática.

O documento será entregue para aprovação em uma reunião nesta quinta-feira entre líderes do conservador Nova Democracia, o socialista Pasok e o Esquerda Democrata.

(Reportagem de George Georgiopoulos)